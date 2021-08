Vandali in azione a Ponte dell’Olio: presi di mira alcuni cartelli segnaletici per escursioni e attività all’aria aperta.

La denuncia arriva dalla pagina facebook di Trail Valley, piattaforma dedicata allo sport outdoor nelle nostre vallate – mountain bike, trail running, arrampicata, kayak e torrentismo – e responsabile del posizionamento dei cartelli.

Foto 2 di 2



“Purtroppo ultimamente, alcuni dei cartelli dei percorsi di Trail Valley posizionati a Ponte dell’Olio sono stati oggetto di atti vandalici – si legge in un post documentato da alcune foto -. Gli autori di questi gesti incomprensibili, non si sono limitati a smontare o rompere i cartelli, ma ne hanno anche disseminato i pezzi in varie zone del paese. Chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa o trovato cartelli rotti in giro per Ponte di informare al più presto i volontari di Trail Valley”.