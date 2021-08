Cascina San Savino, ecco il bando per la progettazione

Rinascita Cascina San Savino, il Comune di Piacenza ha pubblicato il bando per il recupero dell’area.

La base d’asta è di 872.896,87 (iva e oneri esclusi), il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le 12 del 20 settembre 2021. Si tratta di uno dei progetti bandiera dell’amministrazione Barbieri, che ha già beneficiato di un contributo di poco meno inferiore ai 500 mila euro proprio per la progettazione definitiva, oltre ad essere stato inserito nel programma nazionale della qualità dell’abitare (Pinqua). I fondi messi a disposizione dal ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il recupero di Cascina San Savino ammontano a per 10 milioni e 450mila euro, una parte consistente dei finanziamenti Pinqua stanziati per Piacenza (28 milioni di euro), destinati anche all’ex manifattura Tabacchi e alla Farnesiana.

Per Cascina San Savino (progette che vede tra i partner del Comune anche Confindustria e Piacenza Expo) il progetto è ambizioso: una galleria delle eccellenze enogastronomiche del territorio, con “un’area vendita e promozione dei nostri prodotti, con spazi per riunioni, coworking, una struttura ricettiva per la ristorazione, spazi espositivi, e il recupero anche dello spazio esterno, per attività ricreative. Non vogliamo creare una cattedrale nel deserto, ma recuperare una struttura per renderla fruibile da tutti. A settembre partiremo con il bando per la progettazione definitiva” aveva detto l’assessore all’urbanistica Erika Opizzi in occasione dell’erogazione dei fondi Pinqua, lo scorso luglio.