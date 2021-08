Castel San Giovanni, scontro tra due auto sulla via Emilia: un ferito

Incidente poco prima di mezzogiorno del 2 agosto a Castel San Giovanni (Piacenza) lungo la via Emilia, all’altezza dello Stadio Comunale Soressi.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Piacenza, si sono scontrate lateralmente una Lancia e un fuoristrada Mitsubishi. A rimanere ferito, in modo lieve, il conducente della piccola monovolume italiana, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone e l’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Castel San Giovanni; dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza.

Per la messa in sicurezza dei due veicoli è entrata in azione la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni. A seguito del sinistro il traffico ha subìto rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.