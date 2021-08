Causa due incidenti e inveisce contro i colleghi sanitari, denunciato infermiere

Causa due incidenti e inveisce contro i colleghi sanitari e i sanitari, denunciato infermiere di 37 anni. Deve rispondere delle accuse di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti sono accaduti alle 6 e 20 della mattina del 25 agosto, lungo corso Matteotti a Castel San Giovanni (Piacenza), dove un fuoristrada nero ha urtato un’altra autovettura rompendo lo specchietto, per poi spostarsi in via I Maggio, dove è andato a sbattere contro il muro di un’abitazione, dove ha concluso la propria corsa.

Sul posto, i carabinieri della Stazione carabinieri di Borgonovo Val Tidone ed in ausilio un equipaggio Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza.

A bordo del fuoristrada due soggetti, un italiano con precedenti di polizia e un rumeno, in stato di alterazione, dovuta a presunta assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. L’italiano, che era alla guida, un infermiere di 34 anni residente a Pavia, prima di salire sull’ambulanza per gli accertamenti, ha inveito contro il personale sanitario ed ha iniziato a divincolarsi e sbracciare. I militari hanno a fatica calmato il soggetto e lo hanno fatto salire a bordo dell’ambulanza. In attesa dell’esito degli esami tossicologici, il 34enne è stato denunciato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.