“Chi ha contratto il covid non è immune da nuovi contagi. Il vaccino dà protezione maggiore”

“Chi ha contratto il covid in passato non è immune da nuovi contagi. Il vaccino dà protezione maggiore”. Il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, invita pertanto chi ha già contratto la malattia nei mesi scorsi a non rinviare ulteriormente la vaccinazione. Si tratta di oltre 6mila persone in provincia di Piacenza.

“Si pensa che gli anticorpi siano sufficienti, ma non è così – continua -, non garantiscono lo stesso livello di protezione. Noi crediamo che una quota consistente di chi non si è ancora vaccinato faccia parte di questa categoria, e pertanto li invitiamo invece a sottoporsi alla vaccinazione, che nel loro caso si ridurrà a una sola dose, e darà anche l’accesso al green pass”.