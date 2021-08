Ciclismo femminile, Cipressi (VO2 Team Pink) quinta agli Europei Juniores su pista

Si chiudono con un quinto posto gli Europei Juniores su pista di Carlotta Cipressi, atleta forlivese del sodalizio piacentino VO2 Team Pink protagonista in maglia azzurra alla rassegna continentale (anche per under 23) ad Apeldoorn (Olanda).

Dopo la quarta piazza di mercoledì nell’Inseguimento a squadre con l’altra “panterina” Silvia Bortolotti, giovedì mattina la Cipressi è andata a un soffio dal centrare la finale per il bronzo nell’Inseguimento individuale di categoria. Alla riga del totale, il quinto posto, con il tempo di 2 minuti 25 secondi 739 (media 49,403 chilometri orari), circa un secondo in più della belga Marith Vanhove, quarta e ultima classificata per il duello per il bronzo contro la tedesca Franzi Arendt, mentre l’oro era questione tra la britannica Zoe Backstedt (2 minuti 17 secondi 494, nuovo record mondiale) e la russa Alena Ivanchenko.

“Sono sicuramente dispiaciuta – il commento di Carlotta Cipressi –per essere rimasta fuori per così poco dalla finale per il bronzo, ma alla fine sono felice di come ho corso e di com’è andata, soprattutto perché per problemi fisici fino all’ultimo non sapevo nemmeno se sarei riuscita a partecipare a questi Europei. Inoltre, non avevo preparato l’Inseguimento individuale”.

Nella foto Sportfoto.nl, Carlotta Cipressi (VO2 Team Pink) in gara nell’Inseguimento individuale