Ciclismo, il giovane piacentino Nicola Rossi convocato per gli Europei su pista

Il giovane ciclista piacentino Nicola Rossi convocato per i campionati Europei su pista.

L’atleta è stato convocato da Marco Villa a rappresentare la nazionale italiana ai Campionati Europei di Ciclismo su Pista categoria Juniores, che si svolgeranno in Olanda ad Apeldoorn dal 17 al 22 Agosto. La convocazione arriva per Rossi in un momento di ottima forma: infatti è di una settimana fa il suo primo successo su strada, che lo posiziona tra i ciclisti più promettenti della categoria per il 2021.