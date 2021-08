Ciclismo, nasce l’asse Cadeo Carpaneto-Torrile

Un nuovo asse piacentino-parmense tra due realtà dalla tradizione consolidata nel panorama ciclistico giovanile. Il Cadeo Carpaneto e il Torrile si stringono la mano e danno vita a una proficua collaborazione, ufficializzata ieri e che vedrà i primi frutti nella prossima stagione in sella, quella targata 2022.

Già quest’anno, la realtà piacentina presieduta da Mauro Veneziani ha allestito una squadra Juniores maschile targata Maserati Cadeo Carpaneto, dove sono presenti cinque ragazzi che stanno correndo con costanza e frequenza nel calendario su strada. Il progetto, iniziato nei mesi scorsi con il fondamentale apporto e ingresso societario di Giulio Maserati, aveva nelle sue intenzioni una durata a lungo termine e ora arriva la conferma nei fatti, rilanciando con l’accordo con il Torrile, realtà parmense che normalmente si occupa di coltivare i giovani talenti partendo dalla categoria Giovanissimi per poi proseguire con Esordienti e Allievi. Dal sodalizio parmense, per esempio, sono usciti talenti come Mattia Pinazzi (azzurro su pista) e Alex Raimondi, ora dilettante. Così, ora viene garantito uno sbocco naturale nel passaggio a Juniores, in maglia piacentina.

Nel 2022, cinque ragazzi del Torrile vestiranno i colori del Maserati Cadeo Carpaneto: si tratta di Giacomo Cannizzaro, Riccardo Lori, Andrea Conti, Davide Beati e Cristian Cappuccilli. Quest’ultimo farà ritorno al Cadeo Carpaneto dove aveva già affrontato il biennio da Esordiente. A fare da traìt d’union, il ds del Torrile Paolo Puddu, ex Cadeo Carpaneto e figura stimata a livello professionale e umano dal sodalizio piacentino.

LE DICHIARAZIONI:

Mauro Veneziani (presidente Cadeo Carpaneto): “Il Torrile è una società stimata con cui abbiamo già collaborato in passato in occasione della plurima con l’Aspiratori Otelli. Inoltre, una figura fondamentale è quella di Paolo Puddu, che ha lavorato quattro anni da noi nel settore femminile vincendo anche un titolo italiano con Elena Pisu. In questi cinque ragazzi abbiamo visto la voglia di far bene e ci fa piacere che torni Cappuccilli, già da noi da Esordiente. La nostra intenzione è quella di costituire un gruppo di 12-13 unità, contando il blocco di quest’anno, quello in arrivo dal Torrile e aggiungendo ancora qualche pedina di rilievo”.

Giulio Maserati (presidente onorario Cadeo Carpaneto): “Questo era un anno di partenza di un progetto a media-lunga scadenza. Siamo entrati in punta di piedi nella categoria Juniores e ora ci teniamo a far bella figura. Accogliamo molto volentieri questa sinergia con persone che tra l’altro conosco da tempo e che darà benefici anche ai nostri sponsor locali, in particolare la Banca di Piacenza”.

Mauro Melegari (presidente Torrile): “Abbiamo un corposo vivaio con oltre 25 ragazzi e cerchiamo di farli crescere nel modo più professionale possibile. Noi non abbiamo la possibilità di affrontare la categoria Juniores e abbiamo trovato la possibilità con una realtà vicina, per di più presieduta da Mauro Veneziani con cui c’è un buon rapporto. Mi fa piacere che questi cinque ragazzi possano continuare la loro avventura in sella insieme. Stavamo già improntando questo discorso l’anno scorso con altri due atleti ma che poi hanno smesso per motivi di studio”.

Paolo Puddu (direttore sportivo Torrile): “Beati proviene dalla mountain bike, è un passista scalatore che ha iniziato quest’anno da noi su strada e deve ancora acquisire i “segreti” del settore. Sempre dalla mountain bike proviene Andrea Conti (ex Lugagnano Off Road), passista con un fisico molto alto e con leve possenti. Andrea Cappuccilli si è sviluppato ulteriormente dal punto di vista fisico, è molto potente e soprattutto veloce e si è laureato campione regionale su pista nel quartetto. Al suo pari, Giacomo Cannizzaro, oltretutto terzo nell’Omnium e velocista come dna. Come lui, anche Riccardo Lori proviene dal vivaio del Torrile ed è un altro elemento dotato fisicamente. E’ un passista che in testa al gruppo sviluppa forti velocità e che deve ancora esprimersi del tutto; è un elemento che in fuga è in grado di vincere. Sono tutti ragazzi molto educati con cui personalmente mi sono trovato molto bene”.