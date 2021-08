Ciclista investito alla Veggioletta, soccorso e portato in ospedale

Incidente all’incrocio di Strada della Veggioletta con via Natali (Piacenza) intorno alle 15 di giovedì 26 agosto. Una Opel Adam condotta da una donna ha travolto un uomo in bicicletta. Nell’impatto il parabrezza della Opel è andato in frantumi e il ciclista è stato sbalzato a terra. Il ferito è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza e trasportato al Pronto Soccorso cittadino per le cure del caso.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale.