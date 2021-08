Colpisce un idrante e si ribalta, contusa una donna a Muradolo

Incidente poco dopo le 13 e 30 di lunedì 23 agosto lungo la strada provinciale, nei pressi dell’abitato di Muradolo. Per cause in corso di accertamento, una Citoën Xsara Picasso, condotta da una ragazza, ha sbandato, andando a colpire un idrante e, nell’impatto, si è ribaltata.

La donna, che è stata soccorsa dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore, dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli e dal personale infermieristico del 118 di Piacenza, dopo aver ricevuto le prime cure è stata trasportata per accertamenti al Pronto Soccorso cittadino.

Per la messa in sicurezza del veicolo incidentato è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza. Mentre, per sistemare l’idrante, che a seguito dell’impatto si è rotto, sono al lavoro i tecnici di Iren.