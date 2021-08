Commemorazione vittime della Pertite, sabato la cerimonia

Si terrà sabato 7 agosto, alle 10.30, la cerimonia di commemorazione della tragedia della Pertite, alla vigilia dell’81° anniversario che ricorre domenica 8.

A rappresentare l’Amministrazione comunale, nell’occasione, sarà l’assessore all’Urbanistica Erika Opizzi, il cui intervento istituzionale renderà omaggio alle 47 vittime e alle centinaia di feriti dell’esplosione della fabbrica di caricamento proiettili avvenuta nell’estate del 1940, ricordando inoltre il drammatico incidente verificatosi già nel settembre del 1928. Non mancherà, come ogni anno, il tributo floreale di Anmil, a cura del presidente Maurizio Manfredi, in un significativo legame anche con la Giornata del sacrificio del lavoro italiano del mondo che, proprio l’8 agosto, onora la memoria dei minatori italiani morti a Marcinelle nel 1956. La benedizione delle corone sarà affidata al cappellano militare monsignor Pietro Campominosi.