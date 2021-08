Con Ferragosto tornano a salire i contagi, + 2,5% a Piacenza

Dopo il break della scorsa settimana, il covid rialza la testa a Piacenza. Tornano a crescere i contagi nel piacentino: sono state 250 le nuove diagnosi registrate negli ultimi sette giorni (8 -15 agosto) in provincia di Piacenza, contro le 244 di quella precedente (+ 2,5%). Il tutto a fronte di circa 10mila e 668 tamponi effettuati (positivo il 2,3 % dei test).

E’ quanto viene riportato nell’ultimo report Ausl (LEGGI) sull’andamento dell’epidemia sul territorio.

Un dato in controtendenza rispetto alla situazione in Emilia Romagna, (-1%) e Lombardia (-15,9%). Il dato nazionale fa segnare un +7,6%.

“Siamo in leggero aumento – dice il direttore sanitario dell’Ausl Guido Pedrazzini – ma siamo praticamente allineati con la Regione Emilia Romagna”.

88 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI – Nell’ultima settimana a Piacenza si sono registrati 88 positivi ogni 100mila abitanti (erano 100 la settimana precedente), valore più basso della media regionale (92) ma che resta superiore a quella nazionale (75). L‘incidenza maggiore si conferma nella fascia 18-40 anni (153 casi ogni 100mila abitanti), seguita da quella 0-17 (131). “Si tratta di due fasce d’età che riguardano persone con maggiori occasioni di incontri sociali, oltre ad essere quelle con il minor numero di vaccinati, anche se stanno per superare il 50% di adesione” dice Pedrazzini.

DECESSI – Rispetto alla precedente, nell’ultima settimana è stato registrato un decesso legato al covid.

USCA – 159 le segnalazioni di sospetti casi Covid giunte alla centrale Usca negli ultimi sette giorni. “Le chiamate sono 22-23 al giorno, in calo rispetto alla settimana scorsa. Da un punto di vista clinico, la situazione è buona” sottolinea il direttore sanitario.

CRA – Dopo la settimana a zero casi, negli ultimi sette giorni sono 3 i nuovi contagi nelle Cra. Due riguardano gli ospiti, mentre un caso riguarda un operatore.

QUARANTENA – Resta sostanzialmente stabile il numero delle persone attualmente in quarantena o isolamento, passate in sette giorni da 1.245 a 1208.

OSPEDALE – Quattro la media giornaliera degli accessi al Pronto Soccorso di pazienti covid-like, mentre i ricoveri alla data del 15 agosto sono 20. Due i ricoveri in terapia intensiva. “In un caso si tratta di un paziente – positivo – intubato per il decorso post operatorio e non mostra sintomi della malattia. Mentre il secondo paziente è ricoverato in terapia intensiva a causa del covid. Si tratta di una persona tra i 60 e i 70 anni, non vaccinata”.

VACCINAZIONI – Prosegue intanto la campagna vaccinale sul territorio: sono state somministrate complessivamente 344.254. Gli assistiti con almeno una dose salgono a 186.549 (su 283.045); la percentuale di vaccinati rispetto agli assistiti è del 65,9% che sale al 72,5% se si considerano solo gli over 12.