Confedilizia entra nel consorzio di Bonifica? Coppolino “Nulla è deciso, in corso interlocuzioni”

In ordine alle indiscrezioni corse in città sull’entrata di Confedilizia nel Consorzio di Bonifica, il Presidente dell’associazione dei proprietari di casa di Piacenza, Antonino Coppolino, precisa: “Non si è ancora firmato nulla. Abbiamo in corso delle interlocuzioni. E c’è anche del contenzioso”.

“Per noi sarebbe una svolta storica, e devono essercene le condizioni. Tra l’altro, siamo alla vigilia di una decisione della Cassazione per la quale la Procura generale si è già pronunciata a nostro favore”.