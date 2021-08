Contagi ancora in crescita (+13,7%), incidenza a 100 “Cala l’età media dei ricoveri, nessun caso grave”

Covid, contagi in crescita per la quinta settimana consecutiva nel piacentino: sono state 283 le nuove diagnosi registrate negli ultimi sette giorni (26 luglio -1 agosto) in provincia di Piacenza, contro le 249 di quella precedente (+13,7%). Il tutto a fronte di circa 10mila e 400 tamponi effettuati (positivo il 2,7% dei test).

E’ quanto viene riportato nell’ultimo report Ausl (LEGGI) sull’andamento dell’epidemia sul territorio. Si conferma la crescita dei casi anche in Emilia Romagna, (+31,2%) e Lombardia (+22,2%). Il dato nazionale fa invece segnare un +26,6%.

“Assistiamo ad una nuova circolazione virale – ha spiegato il dottor Guido Pedrazzini, direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza, illustrando i dati -. Dei 17 pazienti ricoverati al 1 agosto, circa il 20% avevano la doppia vaccinazione: nessuno di loro è però arrivato per sintomi riconducibili al Covid, ma per altri problemi clinici, e a seguito del tampone è stata riscontrata la positività. Di tutti gli altri casi sintomatici, la gran parte riguarda persone non vaccinate e in un paio di casi vaccinati con una sola dose. L’età media dei ricoveri si sta abbassando, sono presenti 30enni, 40enni, 50enni, così come pazienti di 80 o 90 anni non vaccinati. In questo momento non ci sono però fortunatamente casi gravi, nessuna della persone ricoverate desta particolari preoccupazioni. Quello che abbiamo evidenziato è che i vaccinati possono transitoriamente essere portatori di virus, ma con bassa carica virale: spesso sono asintomatici, difficilmente sono infettanti e si negativizzano molto velocemente”.

Aumenta anche il numero di tamponi effettuati, “anche perchè – evidenzia Pedrazzini – con le varianti occorre fare un contact tracing nei 14 giorni precedenti: colgo l’occasione per invitare tutte le persone che vengono contattate a rispondere alla chiamate e a recarsi a fare il tampone per permettere di circoscrivere il più possibile i nuovi casi”.

100 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI – Nell’ultima settimana a Piacenza si sono registrati 100 positivi ogni 100mila abitanti, valore decisamente più alto della media regionale (79) e nazionale (64). L‘incidenza maggiore è nella fascia 18-40 anni (213 casi ogni 100mila abitanti), seguita da quella 0-17 (121).

DECESSI – Nessun decesso nell’ultima settimana.

USCA – 212 le segnalazioni di sospetti casi Covid giunte alla centrale Usca negli ultimi sette giorni

CRA – Quattro nuovi casi di positività nelle Cra, tre tra gli ospiti e una tra gli operatori: “Sono tutti asintomatici e a bassa carica virale, scoperti nel corso di attività di screening” – ha spiegato Pedrazzini.

QUARANTENA – Continua a crescere anche il numero delle persone attualmente in quarantena o isolamento, passate in sette giorni da 1.090 a 1.231.

OSPEDALE – Cinque la media giornaliera degli accessi al Pronto Soccorso di pazienti covid-like, mentre i ricoveri alla data del 1 agosto sono 17. Nessun ricovero invece in terapia intensiva.

VACCINAZIONI – Prosegue intanto la campagna vaccinale sul territorio: sono state somministrate complessivamente 325.303 dosi. Gli assistiti con almeno una dose salgono a 173.544 (su 282.982); la percentuale di vaccinati rispetto agli assistiti è del 61,3% che sale al 67,4% se si considerano solo gli over 12.