Controlli anticovid nelle aziende, dall’inizio dell’anno sanzioni per oltre 22mila euro

984 persone e 45 attività controllate, con una sanzione accertata nei confronti di un esercizio commerciale.

E’ il bilancio dei controlli anti-covid effettuati nell’ultima settimana (26 luglio-1 agosto) nella nostra provincia da parte delle forze dell’ordine, che complessivamente hanno messo in campo 490 servizi con l’impiego di 1013 uomini. Solamente nell’ultimo fine settimana sono state controllate 336 persone e 18 attività o esercizi commerciali. Dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata del 1° agosto 2021 – i dati forniti dalla Prefettura – i controlli hanno interessato 142.012 persone (4.325 quelle sanzionati) e 8.236 esercizi commerciali (96 multe).

Attività di verifica dei protocolli anti-covid in azienda sono invece state realizzate in maniera congiunta da ITL, Guardia di Finanza ed AUSL: dal 1° gennaio al 31 luglio di quest’anno sono state controllate 53 aziende, registrando in 14 casi irregolarità ed elevando consequenzialmente sanzioni per complessivi 22.433 euro. Le aziende irregolari, nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti – spiega la Prefettura -, hanno ripristinato le condizioni di sicurezza senza che si rendesse necessaria la sospensione dell’attività.