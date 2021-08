Controlli covid nelle imprese, da inizio anno 14 casi di irregolarità

Proseguono incessanti le attività di prevenzione e controllo delle forze dell’ordine nell’ambito delle attività pianificate dal Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo.

Nell’ultima settimana – dal 23 al 29 agosto 2021 – le Forze di Polizia statali e locali hanno effettuato, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, 544 servizi con l’impiego di 1117 uomini.

Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate dalle Forze di Polizia statali e locali 950 persone e 45 attività o esercizi commerciali.

Nell’ultimo fine settimana sono state controllate 287 persone e 15 attività o esercizi commerciali.

Dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata di ieri, 29 agosto 2021, sono state controllate 146mila e 048 persone e 8.422 esercizi commerciali: sanzionate 4.325 persone e 98 esercizi commerciali.

I CONTROLLI NELLE AZIENDE – Nell’ambito delle attività di controllo ed ispettive per la verifica dei protocolli Covid, coordinate dalla Prefettura e realizzati in maniera congiunta dall’Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza ed Ausl, dal 1° gennaio al 15 agosto 2021, sono state controllate 55 aziende, registrando in 14 casi di irregolarità ed elevando consequenzialmente sanzioni per complessivi 22mila 433,31 euro. Le aziende irregolari, nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti, hanno ripristinato le condizioni di sicurezza senza che si rendesse necessaria la sospensione dell’attività a cura della Prefettura.

A seguito dell’applicazione della normativa Covid ai sensi dell’art. 4 della Legge 25 marzo 2020, n.19 alla data del 27 Agosto la Prefettura ha emesso 252 ordinanze ingiuntive per il pagamento della sanzione pecuniaria nei confronti di persone fisiche e 18 nei confronti di attività commerciali con relativa applicazione della sanzione accessoria della chiusura. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del predetto articolo 4, che ha depenalizzato le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge 25 marzo 2020, n. 19, è stato attivato l’iter sanzionatorio per 553 violazioni con conseguente notifica dei relativi atti di contestazione.