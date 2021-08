Controlli di Ferragosto: balli “proibiti” in un locale, sanzionato il gestore

In occasione del Ferragosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza, in attuazione delle direttive e sulla base del piano concordato con la locale Prefettura, in concerto con le altre Forze dell’Ordine, hanno intensificato i servizi di vigilanza e controllo del territorio.

Dal pomeriggio di venerdì 13 agosto, fino alla tarda notte di Ferragosto, costante attenzione è stata rivolta ai luoghi di maggiore aggregazione quali i locali e le località turistiche e quei posti dove si registra una maggior presenza di persone, soprattutto tra i più giovani. Uno sguardo particolare è stato rivolto a tutti quei luoghi in cui tradizionalmente si creano situazioni rilevanti sul piano della sicurezza pubblica, anche in relazione al perdurante contesto di attenzione sanitaria.

VERIFICHE AI GREEN PASS – Particolare attenzione è stata dedicata alle verifiche di tipo amministrativo presso gli esercizi pubblici e a quelle sul rispetto delle disposizioni anti Covid19, in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento. Sono stati controllati 8 esercizi pubblici al cui interno sono stati verificati una sessantina di green pass, anche alla Fiera di Ponte dell’Olio, senza rilevare irregolarità.

Nella notte tra domenica e lunedì la Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza è intervenuta presso un locale pubblico, dove era stata segnalata musica ad alto volume che disturbava il riposo delle persone. Dopo la verifica, i militari hanno sanzionato il gestore del locale perché ritenuto responsabile di inosservanza alle disposizioni volte a contenere la diffusione dell’epidemia da covid19. Nella circostanza, i militari del Radiomobile, hanno accertato che era in corso un’attività di discoteca con circa venti persone intente a ballare con musica diffusa ad alto volume.

125 PATTUGLIE IN STRADA – Sono stati intensificati i servizi su strada ed incrementati i controlli sulla circolazione stradale, sia diurni che notturni, con l’attuazione di posti di controllo non solo sulle principali arterie provinciali ma anche sulle strade secondarie.

Tra venerdì e la notte di Ferragosto, in totale, 125 pattuglie di tutte le Stazioni Carabinieri, supportate dagli equipaggi dei Nuclei Radiomobili delle Compagnie di Piacenza, Bobbio e Fiorenzuola d’Arda hanno costantemente controllato e vigilato la città e tutto il territorio provinciale. Per alcuni particolari e delicati interventi, a supporto, sono state utilizzate anche le Squadre d’Intervento Operativo (S.I.O.) del 5° Reggimento Carabinieri di Bologna.

Il personale, in uniforme e in abiti civili, ha presidiato le aree urbane, vigilato abitazioni e parcheggi, i luoghi meno frequentati o comunque ritenuti più a rischio. Particolare attenzione è stata posta nel controllo dei veicoli in circolazione di notte al fine di prevenire e dove necessario contrastare comportamenti imprudenti che possono provocare tragiche conseguenze. In totale sono stati controllati oltre 90 mezzi e 185 persone, elevando un buon numero di contravvenzioni al codice della strada.

Quattro automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: due a Bettola, uno in città ed uno sulla strada per Cortemaggiore, in due casi si è proceduto al ritiro immediato della patente di guida.

725 sono state le chiamate giunte al numero 112 a cui i Carabinieri hanno dovuto dare esito. In 12 casi si è trattato di dirimere accesi diverbi o liti tra familiari, vicini di casa o ex coniugi a Borgonovo Val Tidone, Gragnano Trebbiense, Castel San Giovanni e Fiorenzuola, ovvero intervenire in strada a Piacenza, Vernasca, Pontenure e Marsaglia. In tutti i casi, i carabinieri sono riusciti a mediare e a riportare la calma. Ad Alseno, Ferriere, Rivergaro e Bobbio, i militari sono intervenuti a contenere alcune discussioni per futili motivi tra avventori che disturbavano gli altri clienti presenti.

A Borgonovo Val Tidone, invece, nella tarda serata e nella notte tra sabato e domenica, presso un locale d’intrattenimento per tre volte insieme al Radiomobile di Piacenza, sono state inviate le Squadre d’Intervento Operativo (S.I.O.) perché erano stati segnalati alcuni avventori che erano diventati “aggressivi” dopo aver alzato troppo il gomito. I militari intervenuti hanno risolto la situazione. Le pattuglie del Radiomobile sono intervenute anche per effettuare i rilievi in alcuni lievi incidenti stradali a Ferriere, Bobbio, Podenzano e Fiorenzuola d’Arda e in alcuni casi a dare ausilio nella compilazione delle costatazioni amichevoli.