Controlli nel weekend, 3 denunce e patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza

Controlli nel weekend lungo le strade di Piacenza da parte dei carabinieri.

Tre persone sono state denunciate per guida in stato d’ebbrezza, in due casi in seguito di incidenti, come un 44enne dell’Ecuador, residente a Sariano di Gropparello. Nelle prime ore del 22 agosto l’uomo si è ribaltato con la macchina in un campo a Pontenure, a seguito degli esami tossicologici è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,7. E’ stato denunciato e la patente ritirata. Poco più tardi, alle 4 del mattino del 22 agosto, un 29enne residente a Pavia è uscito di strada all’altezza della rotonda della Galleana a Piacenza. Il suo tasso alcolemico è risultato essere pari a 1,38. Denunciato, gli è stata ritirata la patente.

Nella notte del 22 agosto a Bobbio, i carabinieri del radiomobile hanno invece fermato una macchina durante un posto di blocco. Il guidatore aveva un tasso alcolemico pari a 1,44: gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebrezza.