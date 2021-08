Coppia di anziani mano nella mano per vaccinarsi contro il covid, lo scatto in Alta Valtrebbia

Mano nella mano per vaccinarsi contro il covid.

Lo scatto – che immortala una coppia di anziani in procinto di ricevere il monodose Janssen (Johnson & Johnson) – è stato realizzato nei pressi della postazione itinerante allestita dall’Ausl di Piacenza questa mattina – 4 agosto – all’ex asilo Santa Rita di Corte Brugnatella (Marsaglia) in Alta Valtrebbia. “In fondo, la vaccinazione anti Sars-CoV-2 è anche una questione di cuore – recita il post che accompagna la foto pubblicata sui social dell’Azienda Sanitaria -. Lo dimostra questa coppia di anziani dell’Alta Valtrebbia che, stamattina a Marsaglia, l’ha affrontata mano nella mano”.

La campagna vaccinale itinerante, riservata agli over 60 esclusivamente con monodose Johnson & Johnson, sta proseguendo da diverse settimane nella nostra provincia: ieri – i dati Ausl – sono stati 54 i piacentini vaccinati a Pontedellolio, tra cui anche un signore di 96 anni. I prossimi appuntamenti, oltre a quello di ogi a Marsaglia, sono in programma sabato 7 agosto a Bobbio – largo Stefania Troglio – Ufficio Turistico e domenica 8 agosto a Castel San Giovanni, in piazza XX Settembre, presso i portici dell’edificio scolastico.

Sarà possibile accedere nella postazione allestita in occasione del mercato settimanale, dalle 8.00 alle 12.00 – informa l’Ausl -. Le persone interessate saranno accolte già sulla piazza da volontari e personale di supporto e potranno qui avere un colloquio di valutazione con un medico. Dopo l’iniezione sosteranno circa 15 minuti e poi riceveranno nella postazione di check out, il certificato di ciclo vaccinale completato, che permette di ricevere il green pass.

Maggiori dettagli sui prossimi appuntamenti vaccinali sul sito dell’Ausl di Piacenza

