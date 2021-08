Coppia di motociclisti finisce in un dirupo in Alta Valtidone, scattano i soccorsi

Coppia di motociclisti in sella a una due ruote finisce in un dirupo in Alta Valtidone (Piacenza), scattano i soccorsi.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 del 16 agosto, in località Ca Perotti. I due sono stati individuati e soccorsi dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni e dal nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) di Piacenza.

Sul posto anche le ambulanze della Croce Rossa di Borgonovo e Pubblica Assistenza della Val Tidone, auto infermieristica del 118 di Castelsangiovanni, il Soccorso Alpino, EliParma, e i carabinieri.

IN AGGIORNAMENTO