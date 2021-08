Coprimaterasso matrimoniale: l’abbinamento perfetto con il proprio materasso

La scelta del materasso su cui dormire è davvero molto importante. Solo scegliendo un materasso di alta qualità infatti si ha la possibilità di riposare in modo sereno. Non solo, si ha la possibilità di mantenere la colonna vertebrale in una corretta postura. Questo significa svegliarsi al mattino senza dolori di alcun genere. Significa anche riuscire a preservare la salute di schiena e collo al meglio.

Ma quali sono i migliori materassi oggi disponibili in commercio? Senza alcun dubbio i materassi in memory foam, come quelli che è possibile trovare su www.emma-materasso.it . I materassi in memory matrimoniali permettono ad entrambe le persone che si sdraiano di ottenere il giusto supporto per schiena e collo. Sono materassi ortopedici, resistenti e anche molto traspiranti. Una scelta eccellente insomma!

Non è importante però solo la scelta del materasso. Anche il coprimaterasso deve essere scelto in modo accurato. Andiamo insieme a scoprire allora alcuni utili consigli per abbinare il coprimaterasso al materasso.

Coprimaterasso matrimoniale: la scelta ideale per proteggere il materasso

I materassi di alta qualità sono venduti con un rivestimento esterno sfoderabile. Questo rivestimento funge da protezione per il materasso, è vero, ma può non essere sufficiente. Chi desidera proteggere il materasso al meglio, deve necessariamente prendere in considerazione l’acquisto di un coprimaterasso. Il coprimaterasso deve essere inserito sopra al rivestimento che il materasso già possiede e permette di creare una barriera.

Una barriera contro cosa? Prima di tutto contro la sporcizia. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma portiamo molto sporco a letto. Può capitare infatti di fare colazione a letto e di far cadere quindi delle briciole. Può anche capitare di entrare nel letto con i piedi, o i calzini sporchi. I nostri amici a quattro zampe inoltre non sempre sono puliti alla perfezione, specie dopo una passeggiata all’aria aperta. Il coprimaterasso tiene lo sporco alla larga, nonché la polvere. Se la polvere non entra in contatto con il materasso, è possibile evitare il proliferare degli acari. Il coprimaterasso permette quindi di evitare reazioni allergiche.

Coprimaterasso matrimoniale waterproof? Certo che sì!

Sporcizia e polvere con un buon coprimaterasso non possono entrare in contatto con il materasso, così come i peli dei nostri amici animali. Ma cosa accade se per caso cadono sul letto dei liquidi? Pensiamo ad una bella colazione a letto. Basta un semplice gesto, ed ecco che è possibile versare il caffè o il latte. Pensiamo ai bebè appena nati, che sono soliti prendere il latte proprio nel lettone di mamma e papà. Anche i bambini un po’ più grandicelli spesso salgono sul letto della mamma per la prima colazione o la merenda. Senza dimenticare poi che animali e bambini potrebbero anche fare pipì inavvertitamente sul materasso!

Ecco spiegato il motivo per cui è sempre bene optare per un coprimaterasso waterproof. Per fortuna nel corso degli anni sono sempre più numerosi i brand che scelgono di realizzare coprimaterasso di questo genere!

Coprimaterasso matrimoniale: deve garantire il massimo comfort

Tutto quello che abbiamo appena affermato è vero, ma è necessario che il coprimaterasso offra anche un comfort eccellente. Prima di tutto deve calzare alla perfezione sul materasso. Deve essere abbastanza elastico e flessibile da evitare la comparsa di pieghe. Se si vengono a formare delle pieghe, il comfort viene meno. È infatti possibile che si sentano dalle lenzuola e che creino una sensazione spiacevole. Ovviamente è sempre bene optare per materasso e coprimaterasso della stessa marca. In questo modo la vestibilità ottimale è garantita.

Inoltre il coprimaterasso deve essere altamente traspirante. Se il coprimaterasso è traspirante, ecco che la pelle resta fresca e asciutta per tutta la notte. È impossibile sudare in modo eccessivo, nemmeno nelle notti in assoluto più calde. Il calore del corpo viene dissipato adeguatamente.

Traspirabilità del coprimaterasso matrimoniale: ideale anche per igiene e durevolezza

Se un coprimaterasso è altamente traspirante, permette di evitare che si accumuli umidità. Questo significa che è impossibile che si vengano a creare muffe. Il letto quindi sarà molto più igienico e salubre. Non solo, se non c’è umidità non si vengono a creare neanche macchie. Le macchie di umidità sono molto difficili da eliminare. Spesso risultano anzi impossibili da eliminare. Se non si formano, tanto meglio quindi. Pulire il coprimaterasso risulta inoltre quindi davvero molto semplice.