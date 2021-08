Covid, Bonaccini “Favorevole al Green pass anche sui luoghi di lavoro”

Green pass anche sui luoghi di lavoro, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini si dice “favorevole”.

“La premessa – ha precisato il governatore, intervenuto nella mattinata del 18 agosto a “Morning News” su Canale 5 – dovrebbe essere quella di una legge che metta d’accordo le parti sociali, come siamo abituati almeno dalle mie parti, mettendo a sedere sindacati e associazioni imprenditoriali, come fu fatto nel protocollo che oltre un anno fa permise di riaprire i luoghi di lavoro”. Bonaccini ha poi evidenziato come occorra “garantire la tutela delle persone a non ammalarsi. Perché è giusta la libertà individuale, ma dobbiamo sapere che il non contrasto alla pandemia sanitaria porta il rischio di una pandemia economica e sociale. Mi auguro – ha aggiunto – che le parti trovino un accordo per trattare tutti alla stessa maniera e per garantire la difesa da questo virus, che ha già fatto troppe vittime”.

Poi un passaggio sulla scuola. “Quasi il 90% del personale scolastico si è vaccinato, e lo ringrazio – ha detto -. Oltre all’uso del Green pass per il personale scolastico – ha proseguito – servirà fare tamponi il più possibile, soprattutto agli studenti, oltre che vaccinarli”. Tamponi che per Bonaccini devono essere gratuiti. “Per la scuola assolutamente sì – la sua affermazione -, perché dobbiamo evitare che al primo focolaio si chiuda la classe o tutta la scuola: la didattica a distanza vorremmo rimanesse un ricordo”.