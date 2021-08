“Crediamo in questo progetto e vogliamo bene a Piacenza, per questo motivo continuiamo ad alzare l’asticella, investendo nella squadra, giovanili comprese, e nelle strutture. Lo diciamo con orgoglio, sia come gruppo sia come sponsor, Banca di Piacenza in primis”. Così Elisabetta Curti, presidente della Gas Sales Bluenergy, ha presentato la squadra che si appresta, il 10 ottobre al Palabanca, a dare il via al campionato contro Ravenna.

“Il nostro auspicio è di vedere i nostri giocatori scendere in campo con il sorriso, davanti a un pubblico che auspichiamo possa raggiungere il 50% della capienza“.

Foto 3 di 3





Foto 3 di 3





Il compito di creare la giusta armonia spetta all’allenatore, e il mister della Gas Sales ne è ben consapevole.

“La squadra rispetto allo scorso anno è quasi completamente rinnovata – commenta l’allenatore Lorenzo Bernardi -, il potenziale individuale è molto alto, ma io credo nel gruppo ed è proprio su questo che stiamo lavorando. L’unione fa la forza e crea la squadra”.