Crisi afghana “La Regione pronta ad accogliere i profughi”

Crisi afghana, Bonaccini-Schlein: “Bene la disponibilità dei Sindaci ad accogliere i profughi. Dall’Emilia-Romagna ancora una volta la dimostrazione di grande senso civico e umanità. Anche la Regione pronta a fare la propria parte, in raccordo con il Governo e i territori. Ora priorità ai corridoi umanitari”.

Il presidente della Regione e la vicepresidente e assessora al Welfare: “Necessaria anche una riflessione sul ruolo della politica. Una responsabilità che ci chiama in causa come Occidente e come Europa”.

L’Emilia-Romagna a fianco del popolo afghano, pronta a fornire soccorso innanzi tutto alle donne, ai bambini, alle persone più fragili.

“In queste ore drammatiche già molti Sindaci di questa regione, e non solo di una parte politica, hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i profughi e quanti riusciranno a lasciare l’Afghanistan – sottolineano il presidente della Regione Stefano Bonaccini e la vicepresidente e assessora al Welfare Elly Schlein-, dando prova di quella umanità e di quel senso civico che da sempre contraddistinguono questo territorio. Anche la Regione sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione ed è pronta a fare la propria parte, in raccordo con il Governo e i territori, per garantire un‘azione che sia il più possibile coordinata ed efficace. Il nostro pensiero va innanzi tutto alle donne, ma anche ai bambini e a quanti in queste ore drammatiche si trovano in una condizione di maggiore fragilità”.

Secondo Bonaccini e Schlein è urgente ora “attivare corridoi umanitari e aiuti alla popolazione, ma allo stesso tempo sarà necessario compiere una riflessione approfondita su quello che è successo, e sul ruolo della politica. E’ una responsabilità che ci chiama in causa tutti come Occidente e come Europa”.