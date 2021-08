Cristina Cavalli e Stefania Ballotta piacentine benemerite nel mondo “Rimaniamo legate alla nostra terra”

Due donne piacentine con vite e lavori diversi, ma accomunate dalla capacità di sapersi distinguere nel mondo. Sono Cristina Cavalli e Stefania Ballotta, premiate nella mattinata del 3 agosto con l’onorificenza di “Piacentini Benemeriti nel Mondo“. La prima è pianista, concertista e insegnante di musica a Madrid, in Spagna; la seconda è manager in un complesso alberghiero per turisti in Messico, dove si è trasferita da più di 20 anni.

La targa celebrativa, assegnata dall’associazione Piacenza nel Mondo, è stata consegnata alle due donne nella Sala Consiglio della Provincia di Piacenza, alla presenza, oltre che del presidente di Piacenza nel Mondo Giovanni Piazza, anche dell’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Piacenza Federica Sgorbati e di Valentina Stragliati, vicepresidente della Provincia di Piacenza e della Consulta Emiliano-Romagnoli nel Mondo.

“Questo premio ha una storia lunga e importante, essendo nato circa 30 anni fa per valorizzare la piacentinità nel mondo – ha commentato Piazza -. Per la prima volta vengono insignite due donne: hanno storie diverse ma un unico grande attaccamento al territorio piacentino”. “Parliamo di due eccellenze che si distinguono per il loro impegno affinché il mondo sia migliore – ha aggiunto Sgorbati -. Stefania ha dimostrato grande capacità in un luogo e in un settore dove per le donne non è facile emergere. Di Cristina, invece, mi ha colpito la sua abilità nel far sì che la musica diventi strumento di umanità”. “Piacenza si conferma una provincia capace di esprimere grandi eccellenze – il commento di Stragliati -. La piacentinità all’estero è valore aggiunto: siamo un territorio piccolo, ma speciale”.

Parola poi alle due premiate. “Oggi provo una grande emozione – ha affermato Stefania Ballotta -, voglio condividere questo riconoscimento con i tanti piacentini che ci sono all’estero. Sono molto attaccata a Piacenza e ci tornerò ogni volta che posso”.

Per Cristina Cavalli, l’onorificenza rappresenta “Un abbraccio della mia terra – ha evidenziato -. Tornare qui ogni volta è stupendo, perché mi accorgo di vedere le cose con occhi nuovi e diversi. Mi sento abbracciata da Piacenza, dall’Emilia Romagna e dall’Italia”.