Croce Rossa, servizi potenziati a Ferragosto: Statale 45 e Trebbia “osservati speciali”

Più mezzi, più ambulanze e più volontari in campo, pronti ad intervenire: per la domenica di Ferragosto la Croce Rossa ha potenziato le postazioni di Farini (in Alta Val Nure), a Ottone e a Marsaglia (in Alta Val Trebbia).

A Piacenza, nella Sede di Viale Malta, sono presenti, come di consueto, gli equipaggi che prestano servizio in ambulanza: due quelli dedicati all’emergenza territoriale in convenzione con il 118 e altri due equipaggi che si occupano dei trasporti intra ospedalieri e le dimissioni. Considerato il caldo di questi giorni e il grande flusso di veicoli in transito lungo le autostrade, il tratto dell’A1 tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola D’Arda è osservato speciale: in caso si verifichino criticità di traffico, una squadra CRI è pronta a intervenire per assistere gli automobilisti fermi in colonna.

Complice il bel tempo, tante persone hanno scelto di trascorrere questa domenica di Ferragosto lungo le rive del Trebbia, specialmente tra Bobbio e Corte Brugnatella. Personale della Croce Rossa di Piacenza ha presidiato dalle prime ore del mattino le spiaggette gremite di bagnanti per intervenire in caso di necessità. Altri equipaggi sono impegnati per il presidio della Statale 45, nel tratto tra Marsaglia e Ottone, visto e considerato la mole di auto e moto in transito lungo l’arteria stradale. Reperibili e pronti ad entrare in azione, il gommone e la squadra Opsa (operatori soccorso in acqua) così come l’Unità cinofila.