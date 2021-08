“Scivoli con zona di arrivo nella terra, molleggiati semi distrutti, prato inesistente e non curato, altalena con solo un posto su due e a cui non si è più rimontata la seduta per i bambini piccoli”.

E’ lo stato in cui versa il parco giochi di Castell’Arquato, come denuncia un lettore che ha inviato una segnalazione alla nostra redazione con le foto che pubblichiamo. “Si legge di continui eventi e la zona è stata recentemente oggetto di un restyling che è durato anni, dal 2018 – scrive -, ma il parco giochi di Castell’Arquato è da almeno tre anni messo così. Se si considera che è posizionato giusto all’inizio del viale pedonale e del percorso per la salita al castello, ci si può rendere conto della figura che si fa coi turisti. Appena sopra le fontane del duca, anche loro in restauro perenne dal 2018 e tuttora chiuse”.

