De Micheli (Pd): “Obbligo vaccinale per insegnanti e personale della scuola”

“Per una ripartenza della scuola in condizioni di sicurezza, occorre l’obbligo vaccinale per gli insegnanti e il personale”. Lo afferma in un post sui social la parlamentare piacentina del Partito Democratico Paola De Micheli.

“Da genitore mi domando chi di noi si fiderebbe a mandare il proprio figlio – prosegue la sua riflessione – in classe con un insegnante che, pur potendo, non vuole vaccinarsi? Chi sarebbe contento di avere un “terrapiattista” o un propugnatore delle assurde tesi “no vax” come educatore dei propri figli? Inoltre non è accettabile pagare il tampone a chi sceglie deliberatamente di non vaccinarsi, ignorando l’appello al dovere morale e civico del Presidente della Repubblica Mattarella. La linea di demarcazione tra diritti e doveri è chiara e non ci possono essere scappatoie per chi sceglie di non immunizzarsi. Soltanto così proteggiamo i nostri figli”.