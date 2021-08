Derby amichevole tra Assigeco e Fiorenzuola: partita aperta al pubblico e in diretta streaming

“Considerato il notevole gradimento registrato in occasione della prima uscita stagionale sabato scorso al Campus in occasione dello “scrimmage” con la Pallacanestro Crema, sia per quanto riguarda la presenza dei tifosi sulle tribune del palazzetto (100 persone circa) che per le connessioni registrate durante la diretta della gara sulla pagina Facebook (70 contatti), l’Assigeco decide di bissare l’esperienza per la seconda gara amichevole messa nel calendario di preseason”.

Lo rende noto la società piacentina di basket in una nota, in cui dà appuntamento ai suoi tifosi per mercoledì 1° settembre al “Campus”, dove la squadra di Stefano Salieri giocherà contro il Basket Fiorenzuola (serie B): palla a due alle ore 18.

“Anche in questo caso – continua il comunicato -, per permettere alla maggior parte dei tifosi e degli appassionati di assistere alla gara, l’Assigeco trasmetterà la diretta del confronto sulla propria pagina Facebook “UCC Assigeco Piacenza” accessibile a tutti, tenendo inoltre aperte le tribune del “Campus” agli appassionati desiderosi di vedere da vicino giocatori e tecnici, di entrambe le squadre, alla seconda uscita stagionale”.

“La presenza all’interno del “Campus” – informa il club – deve però essere regolata e autorizzata seguendo strettamente le disposizioni emanate dalla Pubblica Autorità e da FIP e LNP; quindi, per poter entrare agli interessati è richiesto di inviare una e-mail di prenotazione all’indirizzo: info@assigecobasket.it. L’ingresso è gratuito ma è consentito a 150 persone (massimo) che dovranno attenersi al consueto protocollo di sicurezza (controllo temperatura in entrata, mascherina, distanziamento…) e, molto importante, esibire all’ingresso il “Green Pass” o la certificazione di un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti, in entrambi i casi con il proprio documento di identità, e compilare la relativa autocertificazione”.