“Diana Marc sarà un esempio da seguire per le più giovani”

Serie B2. Pallavolo Sangiorgio, il presidente Giuseppe Vincini: “Diana sarà un esempio da seguire per le più giovani”

E’ stata la ciliegina sulla torta di un mercato estivo importante in vista del prossimo campionato di B2, campionato nel quale la Pallavolo Sangiorgio, inserita nel girone G, vuole recitare un ruolo da protagonista.

L’arrivo della schiacciatrice Diana Marc che il 17 agosto (giorno del suo compleanno) ha firmato ufficialmente l’accordo con la società piacentina, completa il roster albiceleste che sarà guidato dal confermato coach Matteo Capra e dall’altrettanto confermato assistente Emanuele Piccoli. Felice dell’arrivo campionessa italoromena è il presidente Giuseppe Vincini, da quasi dieci stagioni al timone della Pallavolo Sangiorgio. Un legame, insieme a quello con il direttore sportivo Massimo Gregori, che ha portato il sodalizio piacentino dalla Seconda Divisione sino alla B2.

“Penso che quello di Diana sia l’acquisto più importante da quando sono diventato presidente – commenta entusiasta -. Al di là del suo palmarès ricco di successi, sono sicuro che averla con noi, sarà un esempio da seguire per tutte le nostre giocatrici. La sua esperienza non si discute e credo che tutte cercheranno di emularla sia come atleta sia come figura di riferimento dentro e fuori dal campo”.

Vincini svela un piccolo segreto e pone gli obiettivi stagionali. “La trattativa per portarla da noi non è stata semplice, ma siamo riusciti a convincerla dopo averle presentato il nostro progetto per questa stagione che anche grazie a lei ci dovrebbe vederci tra i protagonisti del prossimo campionato di B2. E’ inutile nasconderlo, se cerchiamo un’atleta del suo rango non lo facciamo perché vogliamo solo salvarci”. Gli obiettivi sono chiari un campionato diverso rispetto al passato con una squadra vuole divertirsi, divertire ed appassionare sempre il pubblico di Sangiorgio Piacentino, senza precludersi nessun risultato all’orizzonte. (nota stampa)