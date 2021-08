Domenica da derby al Garilli per il debutto del Piace

Il tecnico del Piacenza Cristiano Scazzola, ha parlato in vista del primo impegno ufficiale dei biancorossi di domenica pomeriggio in Coppa Italia, il derby in casa contro la Reggiana di Aimo Diana. Fischio d’inizio al Garilli alle 17,30.

“Le sensazioni sono buone, i nuovi si sono integrati bene – le parole del mister – anche se qualcuno è arrivato in corsa e non è ancora al top della condizione. Qualcuno è alle prese con qualche problemino, ma siamo pronti per affrontare la prima partita nel modo migliore possibile. I tifosi? Siamo contenti del loro ritorno in una partita per loro molto importante, la affronteremo come fosse una gara di campionato. Loro sono costruiti per vincere in un girone diverso dal nostro, ma è un derby sentito e noi faremo di tutto”.

Per l’accesso allo stadio, il giorno della gara sarà obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità e della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). In caso di necessità di tampone, sarà possibile prenotarlo nei giorni antecedenti la gara presso la Farmacia Fiorani, convenzionata con il Piacenza calcio tramite WhatsApp al numero 3246060727. E’ obbligatorio indossare mascherina di tipo chirurgico prima dell’ingresso e durante la permanenza nell’impianto sportivo.