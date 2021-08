Donne Pd “Anche Piacenza accolga le persone in fuga dall’Afghanistan”

La nota stampa della conferenza Donne PD di Piacenza

“Moltissime Associazioni, soprattutto su spinta delle donne, si stanno mobilitando nel nostro Paese affinché l’Europa si faccia promotrice di una adeguata accoglienza di chi sta scappando dall’Afghanistan a causa della presa del potere da parte dei talebani” scrive in una nota la conferenza delle donne Pd di Piacenza.

“Ci associamo alle richieste che di ora in ora stanno crescendo. La politica faccia pure i suoi percorsi di posizionamento ma i Governi hanno il dovere di intervenire nella crisi umanitaria che si è aperta, aprendo i canali istituzionali di accoglienza in particolare di chi rischia maggiormente i contraccolpi della nuova situazione in termini di diritti umani, come le donne, l’infanzia, le minoranze”.

“E’ necessario che, a livello centrale, si coinvolgano gli enti locali garantendo risorse non solo per l’accoglienza ma contestualmente di sostegno e integrazione così che si possa attivare una concreta mobilitazione a partire dalle Associazioni che già operano in tal senso. Anche a Piacenza, in un percorso coordinato, ciò è possibile”.