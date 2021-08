Droga, segnalati 14 assuntori in Trebbia. Due denunce per spaccio

Nell’ambito dei controlli nel week end di Ferragosto, i carabinieri con il supporto di personale in abiti civili hanno effettuato diversi servizi antidroga e di verifica dei luoghi solitamente frequentati da tossicodipendenti.

Particolare attenzione è stata rivolta lungo il fiume Trebbia: 14 soggetti tra i 18 e 30 anni, residenti in provincia di Milano, Lodi, Pavia e Cremona, sono stati segnalati alle rispettive Prefetture quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati anche perché alcuni di loro avevano dei precedenti specifici, e sono stati trovati in possesso complessivamente di circa 40 grammi di hashish e marijuana. Un operaio di 35 anni, con precedenti specifici, è stato controllato a piedi sulla strada per Cortemaggiore dalla pattuglia di Pontenure e, spontaneamente, ha consegnato un involucro che conteneva circa un grammo e mezzo di cocaina. E’ stato segnalato, quindi, alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bobbio insieme ai colleghi della Stazione di Rivergaro (Piacenza), invece, hanno denunciato un giovane di 23 anni e un uomo di 57 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel caso del giovane 23enne, nella sua abitazione in una frazione di Rivergaro, è stata rinvenuta una piantina di canapa indica, un bilancino di precisione e 30 grammi di marijuana; mentre a casa del 57enne, a Travo, sono state rinvenute alcune piantine di canapa indica.