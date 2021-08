Due giorni di festa a Pianello con il cotechino e la Fiera d’Agosto

Torna a Pianello il 22 agosto il tradizionale appuntamento con la “Festa del Cotechino”.

L’evento, riorganizzato in base alla situazione attuale, vedrà la presenza dello stand della Pro Loco in piazza Umberto I e in piazza Mercato, per la sola distribuzione d’asporto di panini con il cotechino e di panini farciti con i salumi Dop piacentini. Sarà possibile degustare il tradizionale panino presso i bar del paese segnalati in un’apposita mappa, che serviranno anche aperitivi e bevande ad hoc. Verranno proposte anche due zone picnic e ristoro, dove sarà sempre possibile assaggiare i prodotti della Pro Loco. Nel rispetto delle normative anticovid, sarà necessario essere in possesso del Green Pass, che dovrà essere esibito a richiesta all’interno delle aree feste e lungo la fiera. Tutte le informazioni dettagliate sul sito web: www.pianellovaltidone.net oppure contattando la Pro Loco via WhatApp o chiamando il 377 1697128.

La Pro loco quest’anno ha voluto privilegiare la tradizione, riproponendo uno stand come alle origini della festa dove un pentolone e i panini erano il vero clou dell’evento. “La collaborazione con i bar – spiegano gli organizzatori – garantirà una migliore distribuzione per evitare file ed assembramenti oltre alla possibilità di gustare freschi aperitivi. I ragazzi della Pro Loco in versione “rider” consegneranno ai bar di Pianello i panini col cotechino appena preparati durante la giornata”. Oltre al parco divertimenti, altre iniziative e musica allieteranno il paese durante gli orari dell’aperitivo. A pranzo e cena, trattorie, ristoranti e agriturismi della zona serviranno piatti a tema; presso lo stand Pro Loco saranno esposte proposte e contatti per prenotare nelle strutture vicino a Pianello.

La Festa nasce nel ’66, in precedenza si festeggiava la Coppa, altro importantissimo prodotto di qualità piacentino e della Val Tidone. I festeggiamenti del Cotechino precedono la Fiera d’Agosto che da secoli si tiene l’ultimo mercoledì di Agosto: il 25 Agosto, in occasione della Grande Fiera organizzata dal Comune, oltre alle macchine agricole, agli artigiani e agli hobbisti saranno presenti oltre numerose bancarelle di merci varie.

