Elezioni Bonifica, la lista Giustizia e trasparenza lancia la raccolta firme

Legambiente e l’associazione “Amici del Nure” presentano la propria lista “Giustizia e trasparenza” alle elezioni di Bonifica. Nei prossimi giorni partirà la raccolta firme per sostenere la lista.

Sabato 28 agosto dalle 10 alle 12,30 – mercoledì 1 settembre dalle 10 alle 12,30 in via 20 settembre, angolo via S.Francesco.

A Piacenza da lunedì 30 agosto fino a venerdì 3 settembre nella sede di Legambiente in via Giordani 2, piano terreno, così come martedì 31 agosto e giovedì 2 settembre dalle 17 alle 19.

A Pontedellolio domenica 29 agosto dalle 9 alle 11,30 presso il mercato, a Bettola lunedì 30 agosto dalle 9,30 alle 12 presso il mercato.

È anche possibile concordare un incontro mandando una mail a legambientepc@gmail.com oppure telefonando al 0523 332666 È assolutamente necessario portare con se’ un documento di identità, se possibile una fotocopia dello stesso per rendere più facile il lavoro di registrazione.

Ecco i principali obiettivi della lista “Giustizia e trasparenza”: “il cambiamento e riportare il Consorzio di Bonifica alla sua funzione originaria di Ente al servizio della collettività e non viceversa; l’equità nella contribuzione chiesta annualmente ai consorziati e l’applicazione della tassa solo quando le opere abbiano determinato un effettivo incremento di valore dell’immobile; la riduzione degli sprechi che hanno caratterizzato la gestione dell’Ente: pagine pubblicitarie e autocelebranti, inaugurazioni faraoniche, progettazione di inutili grandi opere a spese dei contribuenti”.