Elezioni Cortemaggiore, Fi “Noi coerenti. Sosteniamo il candidato Fantini, espressione della Lega”

La nota stampa

In riferimento alle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 3/4 ottobre a Cortemaggiore, in particolare alle notizie apparse nei giorni scorsi, Forza Italia ci tiene a precisare quanto segue: non è mai stato messo in discussione che il candidato sindaco per il centrodestra fosse espressione del gruppo politico Lega; mai Forza Italia ha avanzato pretese in merito ad una propria candidatura, anche se ne avrebbe avuto titolo, visti i risultati elettorali degli ultimi 20 anni di elezioni amministrative; mai Forza Italia ha disatteso gli accordi elettorali presi con gli alleati del centrodestra.

Forza Italia in questi mesi si è limitata a chiedere la condivisione di un candidato espressione della Lega che potesse rappresentare al meglio il proseguimento dell’attività amministrativa svolta fino a questo momento, in quanto le elezioni amministrative non possono essere ridotte a meri accordi di segreterie politiche. Peraltro tale metodo di condivisione è lo stesso preteso e concesso alla stessa Lega quando fu il turno di Forza Italia di esprimere il proprio candidato Girometta. Per onestà nei confronti dei cittadini riteniamo corretto che la meritocrazia e l’impegno siano da considerarsi prioritari nella scelta di chi li dovrà rappresentare.

La scelta del candidato sindaco deve essere solo ed unicamente dettata dal fine ultimo di dare la migliore risposta possibile alla cittadinanza; deve tenere conto delle indicazioni già ampiamente pervenute dai cittadini e deve, a parer nostro, ricadere su persona che abbia dimostrato di avere la passione e la voglia di spendersi per il bene comune. Forza Italia in questi anni ha sempre lavorato mettendo da parte i personalismi e mettendo al centro della propria azione amministrativa il desiderio di dare le giuste e adeguate risposte ai cittadini con una presenza costante dei propri rappresentanti e con un lavoro di squadra che fosse unicamente rivolto ad ascoltare i bisogni della gente e dare risposte concrete alle loro piccole e grandi necessità. Forza Italia ha, già da tempo, espresso la propria condivisione e il proprio consenso sul nome dell’ assessore Mario Fantini a candidato sindaco che, oltre ad essere di espressione leghista, ha saputo svolgere appieno e con successo il proprio mandato, raccogliere consensi e dimostrarsi presente e aperto nei confronti delle esigenze della cittadinanza e, non da ultimo, si è reso disponibile a guidare una coalizione che possa rappresentare una continuità amministrativa.

Non è Forza Italia ad ostacolare la candidatura dell’assessore uscente leghista Fantini come non è Forza Italia ad ostacolare il proseguo di un progetto politico comune del centrodestra. Non ci è noto quali siano le motivazioni alla base di altre possibili scelte differenti ma soprattutto ci risultano incomprensibili le motivazioni per cui la Lega potrebbe preferire cercare un accordo con la minoranza e con esponenti che sono stati il passato di Cortemaggiore ma che non trovano da oltre vent’anni il favore delle urne. La coerenza e la trasparenza sono per Forza Italia valori imprescindibili.