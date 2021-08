Errori da evitare nell’alimentazione del cane

Nell’alimentazione del proprio cane spesso i patroni commettono errori derivanti dal desiderio di viziare i propri amici a quattro zampe. È necessario prestare attenzione, invece, alle abitudini sbagliate: si possono rivelare molto pericolose. Per esempio nel caso in cui si decida di privilegiare il cibo secco, è molto importante seguire le norme indicate dal produttore, anche se si ha la sensazione che le dosi consigliate siano inferiori al necessario. Eppure la sovralimentazione è sinonimo di problemi di salute per il cane e deve essere evitata per quanto possibile.

Come impostare la dieta di Fido

Non è mai un bene cambiare in continuazione la tipologia di alimentazione del proprio cane, mentre non ha senso alternare i cibi casalinghi con quelli industriali: questi ultimi, infatti, hanno già al proprio interno tutti gli oligoelementi di cui il cane ha bisogno, mentre eventuali cambiamenti rischiano di causare una indigestione o di favorire un incremento di gas. L’alimentazione da avanzi è un altro errore temibile, soprattutto perché quello che mangiamo spesso contiene grandi quantità di sale. Eccedere con i grassi va ancora meno bene, per non parlare del cibo fritto. Insomma, anche se ci vuole un po’ di tempo, è opportuno cucinare cose diverse per gli umani e per i cani.

Che cosa fare per un regime alimentare equilibrato

Quando si opta per il cibo secco occorre essere consapevoli del fatto che il quantitativo di acqua è davvero minimo: questo è il motivo per il quale di fianco alla ciotola dei croccantini non può mai mancare una ciotola con dell’acqua pulita, ovviamente potabile. Non bisogna mai dimenticare un assunto in apparenza banale, e che però viene sottovalutato troppo spesso: i cani devono mangiare in modo diverso rispetto alle persone. È vero che la dieta deve essere equilibrata, ma è altrettanto vero che non può essere troppo variegata, perché il tratto digestivo non va sottoposto a sforzi eccessivi necessari ad adattarsi alle continue novità.

E se il cane rifiuta di mangiare?

In alcune situazioni il cane può decidere di non mangiare, per esempio perché è molto affaticato, perché si trova di fronte a porzioni eccessive o più semplicemente perché non ha appetito. Una situazione del genere, però, non deve spaventare il proprietario, né indurlo a comportamenti azzardati. Qualora il cane non mostri problemi di salute gravi, è molto probabile che alla base del rifiuto di mangiare non ci sia nient’altro che un capriccio: quindi occorre far finta di niente. Prima o poi l’animale comprenderà che non mangiando, resterà con la fame.

Attenzione e cura per i dettagli

L’alimentazione di un cane deve essere seguita con la massima attenzione fin da quando l’animale è un cucciolo. Per fortuna il cibo industriale offre una grande varietà di soluzioni, sia per quel che riguarda gli alimenti umidi, sia per quel che riguarda gli alimenti secchi. Se proprio si vuol essere certi di non correre rischi, poi, si può sempre decidere di farsi prescrivere una dieta direttamente da un veterinario nutrizionista.

Le crocchette Acana

Acana crocchette , per esempio, è un ottimo punto di riferimento per i padroni che desiderano offrire ai propri cani il meglio che il mercato metta a disposizione. Gli alimenti proposti da questo brand sono costituiti da ingredienti regionali freschi e pensati per garantire una dieta ad alto contenuto di proteine e di ingredienti animali, quali pesce, uova e pollame. C’è anche Acana Puppy, la versione per cuccioli: non bisogna dimenticare che i cuccioli per natura sono carnivori, e pertanto la loro alimentazione deve seguire questo istinto.

Dove comprare le crocchette Acana