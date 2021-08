Escursioni e forest bathing, i prossimi appuntamenti con Nelbosco

Sono “fuori” le prossime date di Nelbosco, il programma di escursioni guidate e forest bathing organizzate nelle valli piacentine dalla Cooperativa sociale L’Arco.

“Pensate per chi ama la natura e le nostre valli – spiegano gli organizzatori -, le escursioni guidate sono particolarmente adatte alle famiglie: percorsi facili e accessibili condotti da Mauro Raja, guida naturalistica che accompagna il gruppo alla scoperta della fauna selvatica, della flora protetta e di altri “segreti” del nostro territorio, che spesso non conosciamo. Uscite in ogni stagione, perché ogni periodo dell’anno offre spettacoli diversi: ad esempio l’arrivo dall’Africa dell’aquila migratrice ad aprile alla Pietra Parcellara e alla Pietra Perduca, dove nidifica, oppure la rara fioritura dei mughetti al Lago nero a giugno”.

“Le giornate di forest bathing – aggiunge l’Arco – sono invece dedicate a chi desidera scoprire il potere terapeutico del verde: quello che i giapponesi chiamano “Shinrin Yoku”, il Bagno di Bosco, è una totale immersione nella natura, per ritrovare benessere nel corpo e una mente più leggera. Si tratta di camminate meditative in connessione condotte in silenzio, accompagnate da respiro consapevole, ascolto corporeo e attività di connessione con la natura, con notevoli effetti benefici sulla salute, condotte dalla nature coach Francesca Bonello.

La prima uscita di forest bathing sarà a fine agosto, nella nostra Val Trebbia, al Monte Groppo: sabato 28 agosto dalle 8.30 alle 12.30 (è ancora possibile iscriversi) https://forms.gle/BvMzaiiCwaejWy2U7 (per informazioni Francesca Bonello 329.1648104).

La prima escursione guidata partirà invece domenica 5 settembre, e sarà a Bobbio e Brugnello, dalle 10 alle 17.30: una visita al “Borgo dei borghi”, una passeggiata sul Ponte Gobbo per scoprire la vicina sorgente di acqua sulfurea, e una breve camminata da Marsaglia e Brugnello nel pomeriggio, nello splendido borgo che si affaccia sulle anse di San Salvatore. Per iscrizioni, entro lunedì 30 agosto: https://forms.gle/BvMzaiiCwaejWy2U7. (per informazioni Mauro Raja 380.7352942).

Nelbosco è inoltre partner di un’altra realtà che da anni si dedica a promuovere la conoscenza del nostro territorio, Officine Gutenberg, che attraverso le sue “Camminate Piacentine” guida da sempre gli escursionisti sui sentieri delle nostre valli. Chi parteciperà a Nelbosco potrà infatti acquistare a un prezzo scontato una delle Camminate Piacentine, la più attinente al percorso della giornata.

Il programma di agosto, settembre e ottobre di NELBOSCO:

AGOSTO 2021

Val Trebbia

Sabato 28 agosto dalle 8.30 alle 12.30

FOREST BATHING con Francesca Bonello

Monte Groppo

Per informazioni su luogo e orario di ritrovo: Francesca Bonello 329.1648104

SETTEMBRE 2021

Val Trebbia

Domenica 5 settembre dalle 10 alle 17.30ESCURSIONE GUIDATA con Mauro Raja

Bobbio e Brugnello

Iscrizione entro lunedì 30 agosto.

Ritrovo ore 10 in piazza a Perino, rientro nello stesso luogo per le 17.30.

Domenica 19 settembre dalle 10 alle 17.30ESCURSIONE GUIDATA con Mauro Raja

Pietra Parcellara e Pietra Perduca

Iscrizione entro lunedì 13 settembre.

Ritrovo ore 10 parcheggio di Piazza Dante Alighieri a Rivergaro(dietro Piazza Paolo), rientro nello stesso luogo per le 17.30

OTTOBRE 2021

Tra Val Tidone e Val Trebbia

Sabato 2 ottobre, dalle 9.30 alle 17

FOREST BATHING con Francesca Bonello

Monte Mosso

Iscrizione entro domenica 26 settembre

Per informazioni su luogo e orario di ritrovo: Francesca Bonello 329.1648104

Val d’Arda

Domenica 3 ottobre dalle 10 alle 17.30

ESCURSIONE GUIDATA con Mauro Raja

Castell’Arquato e Parco Provinciale con raccolta di castagne

Iscrizione entro lunedì 27 settembre

Ritrovo ore 10 parcheggio all’ingresso del paese

Rientro nello stesso luogo per le 17.30

N.B. La giornata prevede una visita al Museo Geologico, i cui biglietti non sono compresi nel costo dell’escursione.

Tra Val Tidone e Val Trebbia

Sabato 9 ottobre, dalle 9.30 alle 17

FOREST BATHING con Francesca Bonello

Monte Lazzaro

Iscrizione entro domenica 3 ottobre

Per informazioni su luogo e orario di ritrovo: Francesca Bonello 329.1648104

Val Tidone

Domenica 17 ottobre, dalle 9.30 alle 17

FOREST BATHING con Francesca Bonello

Monte Ciarello

Iscrizione entro lunedì 11 ottobre

Per informazioni su luogo e orario di ritrovo: Francesca Bonello 329.1648104

Val Trebbia

Sabato 30 ottobre dalle 9.30 alle 17

FOREST BATHING con Francesca Bonello

Monte Groppo

Iscrizione entro domenica 14 ottobre

Per informazioni su luogo e orario di ritrovo: Francesca Bonello 329.1648104

Val d’Aveto

Domenica 31 ottonbre dalle 10 alle 17

ESCURSIONE GUIDATA con Mauro Raja

Santuario Santa Maria del Gratra e i colori dell’autunno

Ritrovo ore 10 in piazza a Perino, rientro nello stesso luogo per le 17

Per quanto riguarda le informazioni sulle uscite e sui percorsi è possibile chiamare a questi numeri:

Escursioni Guidate: Mauro Raja (380.7352942)

Forest Bathing: Francesca Bonello (329.1648104)

Le iscrizioni possono essere fatte direttamente a questo link: https://forms.gle/BvMzaiiCwaejWy2U7

Per informazioni sui costi e iscrizioni: Stefano Sandalo, 0523.315953, nelbosco@arcopiacenza.it, www.arcopiacenza.it.