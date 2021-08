Esenzione temporanea dal vaccino per chi ha ricevuto Reithera. Venti i volontari piacentini

Sono 20 i volontari piacentini che si sono sottoposti alla sperimentazione del vaccino italiano di Reithera, poi sospeso: al momento si trovano in una specie di limbo dal punto di vista dell’immunità, perché non possono fare altri vaccini e nemmeno ottenere il Green pass.

Per questo, su indicazione del Cts, il Ministero della Salute ha stabilito che verrà concesso loro un documento ad hoc, una speciale “esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 – si legge nella circolare del Ministero-, in formato cartaceo o digitale” con validità fino al 30 settembre 2021. Un’esenzione che, in sostanza, permetterà ai vaccinati Reithera – la somministrazione delle prime dosi nel piacentino era partita lo scorso aprile – di poter accedere a quei luoghi dove è previsto l’obbligo di Green pass. “Tale certificazione – spiega ancora la circolare firmata da Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute – sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione”.

Le persone interessate – specifica il documento – dovranno essere inoltre adeguatamente informate sul fatto che per tale vaccino “non sono ancora disponibili dati di efficacia derivati da studi di fase 3 e sulla necessità, pertanto, di continuare a mantenere le misure di prevenzione quali: usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto”.