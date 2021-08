Esordio in Coppa Italia per il Fiorenzuola, sabato sera in campo contro la Virtus Entella

Vigilia di Coppa Italia Serie C per il Fiorenzuola, impegnato sabato 21 agosto (fischio d’inizio ore 21) sul campo della Virtus Entella.

Allo Stadio Comunale di Chiavari (Genova) gli uomini di mister Luca Tabbiani sono attesi dal primo match ufficiale di stagione, dopo la storica promozione dalla Serie D alla C conquistata lo scorso anno. Contro i liguri sarà gara secca ad eliminazione diretta, con – in caso di parità nei 90 minuti – supplementari ed eventuali rigori che sanciranno chi accederà al turno successivo della competizione. Domenica 22 agosto, sempre per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia, toccherà poi al Piacenza che ospiterà al Garilli la Reggiana (fischio d’inizio ore 17.30).

I due club piacentini, entrambi inseriti nel Girone A di Serie C, esordiranno quindi in campionato la prossima settimana: sabato 28 agosto (ore 17.30) il Fiorenzuola giocherà sul campo della Feralpi Salò; mentre domenica 29 agosto il Piacenza sarà impegnato tra le mura amiche del Garilli contro il Trento (ore 17:30).