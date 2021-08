Esperienza e carattere per il Fumara MioVolley: preso l’opposto Stefania Liguori

Sarà Stefania Liguori la bocca da fuoco in posto due del Fumara MioVolley 2021/22: “la giocatrice – spiega la società nella nota che ufficializza il suo arrivo – vanta un curriculum piuttosto ampio. Iniziata la carriera nelle giovanili del Vicenza, l’opposto classe 1989 si è ritagliata diversi spazi nei campionati di Centro e Sud Italia tra serie B1, B2 con l’esperienza in A2 nel Si Supermercati Emmedata Loreto allenato all’epoca da coach Andrea Pistola”.

“Sono una giocatrice che ama il gioco veloce – racconta Liguori -. Caratterialmente penso di essere una persona molto serafica, empatica nello spogliatoio. In partita con la mia grinta ed il mio modo di fare spero di poter essere una trascinatrice e galvanizzare le mie compagne».

Liguori approda al MioVolley dopo l’ultima esperienza in B1 a Perugia, squadra approdata ai play off promozione. «I miei obiettivi sono gli stessi di ogni anno: mi piace vincere. Sono stata convinta a scegliere la squadra del Fumara sicuramente perché è una società seria, per la rosa che è stata definita e per l’allenatore».