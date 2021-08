Eugenio Finardi torna nel piacentino, venerdì concerto a Nibbiano

Dopo l’esibizione insieme alla Treves Blues Band in occasione del Festival “Dal Mississippi al Po“, torna nel piacentino Eugenio Finardi che venerdì 13 agosto (ore 21.30) si esibirà in Piazza Combattenti a Nibbiano.

L’evento, promosso da Musiche Nuove, è una delle tappe del tour “Finardi Chiama” che sta portando il cantautore milanese in giro per l’Italia. Ospite della serata, aperta dall’esibizione di Priska, sarà la cantautrice e polistrumentista piacentina Annie Barbazza.

Ingresso gratuito con prenotazione richiesta. Sarà possibile assistere allo spettacolo solo se si è in possesso di green pass (da vaccinazione o pregressa infezione da Covid-19) oppure test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). “La documentazione – fanno sapere gli organizzatori – sarà richiesta e controllata”.

Per motivi organizzativi le prenotazioni tramite form online verranno chiuse alle ore 12 del 13 agosto. Saranno comunque disponibili posti a sedere per coloro che non hanno prenotato tramite form. L’ingresso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza ammessa in base alle normative vigenti.