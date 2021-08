Colpo del Fiorenzuola a Salò: vittoria all’esordio in C (1-2)

FERALPISALO’ – FIORENZUOLA 1-2 (FINALE)

Il Fiorenzuola espugna il “Lino Turina” di Salò ed esordisce col botto in serie C. I rossoneri neopromossi, con una partita gagliarda conquistano i tre punti in rimonta, giocando per oltre mezz’ora in inferiorità numerica contro l’ambizioso Feralpi.

I lombardi erano passati in vantaggio nella ripresa per primi con un rigore messo a segno da Miracoli, ma i ragazzi di mister Tabbiani si sono riportati sul pari un minuto dopo con Mamona. Poi l’espulsione di Palmieri che non ha scoraggiato il Fiore, fino al vantaggio siglato dal neo entrato Nelli all’83esimo. Assalto finale dei padroni di casa ma i tre punti sono in saccoccia.

LA CRONACA

Nelli all’83’ porta in vantaggio il Fiorenzuola

Fiorenzuola in 10 per l’espulsione di Palmieri al 60′ per doppia ammonizione

Reazione immediata del Fiorenzuola che pareggia con Mamona al 55′

Miracoli su rigore porta in vantaggio il Feralpi al 53′

Finisce senza reti il primo tempo a Salò.

DIRETTA

I CONVOCATI