Ferragosto da tutto esaurito con la comicità in piazza Paolo

È stata una serata da tutto esaurito quella di sabato 14 agosto in Piazza Paolo a Rivergaro. Nel salotto della Val Trebbia si sono esibiti due comici del celebre programma Zelig quali Anna Maria Barbera – in arte Sconsolata – e Paolo Migone con il suo famoso occhio nero, assieme all’imitatore Leonardo Fiaschi che negli ultimi anni lavora come speaker di Radio 101.

Lo spettacolo, organizzato dall’Amministrazione comunale rivergarese, ha visto due ore di spensieratezza e risate, quelle risate che da troppo tempo non si sentivano come ha puntualizzato il Sindaco di Rivergaro Andrea Albasi.

“In osservanza al decreto governativo, abbiamo adottato tutte le misure necessarie per contenere il rischio di diffusione da Covid-19. Questa sera la differenza la dovete fare voi rimanendo distanziati e indossando correttamente la mascherina “ – ha suggerito dal palco il Consigliere Andrea Gatti che insieme al Consigliere Gabriele Scagnelli si sono prodigati affinché la serata si potesse svolgere in completa sicurezza per i partecipanti.

L’area di Piazza Paolo, in cui sono state posizionate 300 sedie distanziate, era accessibile solo mediante prenotazione e esibendo all’ingresso il Green Pass.

“E’stata una serata difficile da dimenticare” – concludono gli amministratori – “che ha visto anche una grande affluenza presso i locali della Piazza.”