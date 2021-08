Festa dell’Assunta e di San Rocco, le iniziative a Sarmato

Tempo di celebrazioni a Sarmato (Piacenza), tra fede e tradizione.

Dal 12 al 14 agosto si terranno una serie di iniziative per la Festa dell’Assunta, patrona della parrocchia del paese. Giovedì 12 agosto, presso la parrocchia di Santa Maria Assunta, alle 18 si terrà la santa messa votiva a cui seguirà, alle 21, l’esposizione del Santissimo con adorazione. Venerdì 13 agosto, sempre in parrocchia, alle 18 è prevista un’altra santa messa votiva, questa volta per il patrono di Sarmato San Rocco. Alle 21 ci sarà un incontro con Tiziano Fermi dal tema “San Rocco nel piacentino, storia e devozioni”, con la presentazione del libro “La chiesa di San Rocco in via Legnano”. Sabato 14 agosto, appuntamento alle 18 con la santa messa della vigilia Maria Assunta. Alle 21 ci si sposterà all’area verde Luna, per lo spettacolo teatrale “Il sogno di San Rocco”.

Le iniziative continuano anche il 15 e 16 agosto, con le celebrazioni per la Festa di San Rocco. Domenica 15 agosto, presso la chiesa di Santa Maria Assunta, sono in programma due messe alle 9 e alle 10:30. Nel pomeriggio, alle 18, si terranno invece i secondi Vespri dell’Assunta (senza messa). Lunedì 16 agosto, questa volta presso la chiesa di San Rocco, è organizzata una messa alle 8 di mattina, con traslazione della statua del santo verso la chiesa maggiore. Alle 10:30, poi, si terrà un’altra Santa Messa, con consegna del premio San Rocco e accessione del cero offerto dal Comune. Ma non solo cerimonie religiose, per tutto il tempo della festa, infatti, è allestita in San Giovanni Bosco la mostra Sarmato Arte. E poi buon cibo e intrattenimento: cena e musica in programma domenica sera (dalle 20); mentre lunedì si parte con il pranzo comunitario (ore 12:30), quindi cena alle 20 e serata dialettale alle 21:30.

INFO PRENOTAZIONI – Per prenotarsi per pranzi e cene c’è tempo fino al 13 agosto. Contatti: Sesto (3357218195); Parrocchia (3342132313). Ai partecipanti alla parte ludica verrà richiesto un documento d’identità e il Green Pass (Certificato verde Covid-19)

