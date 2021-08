Festival di editoria e giornalismo emergente a Bobbio, premiati Iacona, Murgia e Puente

FEGE, il primo Festival di Editoria e Giornalismo Emergente nato per valorizzare e dare voce alle nuove firme del giornalismo e dell’editoria italiane, quest’anno si svolgerà in un’unica serata a Bobbio, il 4 settembre 2021, dalle 21 presso l’Abbazia di San Colombano.

Durante la serata verrà consegnato il Premio Oliviero Beha, alla presenza di Germana Beha. Il riconoscimento andrà a tre importanti personaggi del mondo del giornalismo e dell’editoria Italiana: Riccardo Iacona, gironalista Rai; Michela Murgia, scrittrice e vincitrice del premio Campiello e David Puente, giornalista, che ritirerà il premio Fege, dedicato alle storie di giornalismo emergente, in rappresentanza di Open, il giornale online fondato da Enrico Mentana. Il premio è l’unico riconoscimento in Italia legato alla figura del grande giornalista Rai, scomparso nel 2017, autore di diverse inchieste ed editoriali di denuncia.

Ideato e diretto da Piero Muscari e Danilo Russo, Feg si propone di dialogare con una linguaggio differente rispetto alla consueta comunicazione odierna che tende ad essere sempre poco chiara, l’intento è quello di scandagliare, setacciare, analizzare, per mettere da parte l’eccesso e fare ordine. E’ un po’ ciò che accade quando si scrive, a volte lo si fa per fissare meglio un’idea e per capire come e cosa raccontare. Tra gli argomenti trattati, durante la serata, il “senso del racconto” in cui si analizzeranno le direzioni e le digressioni multiple che un impianto narrativo può assumere.

A partire da quest’anno Fege si aggancia alla capitale italiana del libro 2021, Vibo Valentia, promuovendo un gemellaggio tra Bobbio e il Comune calabrese. Il primo passo per una collaborazione futura che vedrà le prossime città scelte a ricoprire questo ruolo, parte attiva del festival con uno spazio dedicato alla preselezione di scrittori emergenti che verranno poi premiati durante le edizioni future del festival. Un’altra importante iniziativa che verrà presentata sarà la selezione -da parte dei vari ordini dei giornalisti regionali- del giovane emergente che si è distinto durante l’anno. Un’occasione per proporre il festival come punto di riferimento nell’individuare ed intercettare le nuove firme dell’ editoria e del giornalismo.

Albo D’oro – Nelle edizioni precedenti sono stati premiati: Andrea Scanzi; giornalista e scrittore, Michelangelo Tagliaferri, presidente della Fondazione Accademia della comunicazione di Milano. Lorenzo Fazio, editore di Chiare Lettere, Pino aprile, giornalista e scrittore, Piergiorgio Odifreddi, scrittore e matematico, Luca Telese, giornalista e scrittore, Sasha Biazzo (giornalista di Fanpage) Rosella Postorino, scrittrice e vincitrice del premio Campiello, Valentina Farinaccio, scrittrice, gli editori Giuseppe e Alessandro Laterza, le scrittrici Rosa Ventrella e Viola Ardone. È possibile trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale dell’evento: www.fege.it.