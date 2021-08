Festival Lultimaprovincia, gli spettacoli dal 24 al 27 agosto

Quattro giorni, quattro spettacoli in giro per la provincia di Piacenza: dal 24 al 27 agosto è in programma un ricco calendario di appuntamenti con la 30esima edizione della rassegna itinerante di teatro e circo contemporaneo Lultimaprovincia, organizzata da Manicomics.

La settimana del festival si apre martedì 24 agosto (ore 21) in Piazza del Castello a Vigolzone con lo spettacolo di circo contemporaneo “Night Train” dei Black Blues Brothers.

Lo spettacolo (sempre alle 21) viene replicato il giorno dopo, mercoledì 25 agosto, a Gragnano in piazza della Pace.

Giovedì 26 agosto Lultimaprovincia si sposta a Rottofreno, sulla Pista Polivalente di via Tobagi, con lo spettacolo di circo contemporaneo “Doppio Zero” di e con Circo Carpe Diem (inizio alle 21).

Ultimo appuntamento della settimana sarà a San Giorgio Piacentino. A partire dalle 21 – presso la Cortazza del Castello – Mathias Martelli sarà protagonista dello spettacolo teatrale “Il primo miracolo di Gesù bambino”, per la regia di Eugenio Allegri e tratto da “Mistero buffo” di Dario Fo e Franca Rame.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, ed è richiesta l’osservanza delle normative anti-covid vigenti. Info al numero +39 353 4302346 o sul sito https://www.manicomics.it/festival-e-rassegne/lultimaprovincia/