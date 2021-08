Festival Lultimaprovincia, i prossimi appuntamenti

Prosegue la rassegna Lultimaprovincia, festival itinerante curato dai Manicomics con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano

19 agosto S. NICOLO’

Pista Polivalente via Togliatti h.21

T’es rien sans la terre (Fr)

T’es rien sans la terre (circo contemporaneo)

direzione artistica Aurelie Dauphin

con Aureli Dauphin, Marine Larat, Angèle Pelletier, Solane RIcciardi

Attraverso Yonah, una ragazza come le altre, ci ricorda chi siamo. Le linee diritte, muri e frontiere del mondo degli uomini, si confondono fra curve e imprevisti che ci riportano alla vita. Un viaggio attraverso l’incontro di alcuni personaggi che sono simili all’aria che respirano, all’acqua che bevono e al fuoco che li anima. Chi sono? Sono io, è lui. Yonah fa ballare la Terra. Col suo ritmo, colpisce chi la guarda e la sua vulnerabilità stranamente ci ricorda la nostra, la vostra? La messa in scena è orchestrata intorno a scene acrobatiche, proiezioni video e set fatti di materiali naturali. Un sistema aereo di contrappesi in quartetto dimostra il legame tra gli esseri viventi. Un palo cinese in guisa di metronomo evoca il tempo che passa attraverso l’inazione di ciascuno di noi. Uso di “rallentamenti, pause e accelerazioni». Un connubio poetico tra un sacchetto di plastica e una ballerina contemporanea affronta il tema dei rifiuti. Un valzer aereo (cinghie) tra l’uomo e la chimera parla del nostro rapporto con il mondo animale. Un acrobata aereo sospeso sulla Terra esplora la fonte della nostra esistenza. Come una moneta, una roue Cyr gira e rigira a spese della biodiversità.

21 agosto MORFASSO

Piazza Tenente Piero Inzani h.21

I Lucchettino

Lucchettino classic

(teatro clown)

di e con Luca Regina e Tino Fimiani

La storia artistica del duo Lucchettino comincia nel 1993. Con i loro sketch magici e clowneschi si sono esibiti in tutto il mondo; dai varietà in compagnia del grande trasformista Arturo Brachetti, prodotti da Just For Laughs, agli studi televisivi di Zelig Circus, dal Circo Massimo su Rai 3 al prestigioso Signé Taloche, programma cult della televisione belga e alla trasmissione francese nota in tutto il mondo Le plus grand cabaret du monde. Dal 2003 al 2006 si sono esibiti in Grecia in compagnia di Ieroclis Mihailidis, vera e propria icona del teatro greco. Dal 2013 al 2016 sono stati un tour mondiale con Arturo Brachetti, nello spettacolo “Brachetti che sorpresa”, campione d’incassi in Francia, Canada e Italia. Nel 2014, durante il tour francese con Arturo Brachetti, il quotidiano francese Le Figaro li ha definiti gli Stallio e Ollio italiani. Nel novembre del 2017 hanno ricevuto a Parigi il Mandrake d’Or, l’Oscar della magia. Hanno partecipato nel 2018 all’ultima puntata della trasmissione francese Le Plus Grand Cabaret du Monde.

L’eccentrica coppia della comicità italiana formata da Luca Regina e Tino Fimiani affonda le sue radici nella tradizione clowne- sca, nel mondo del circo e nella commedia dell’arte. Si rifanno alla scuola dei clown non parlati come Jacques Tati, Mr Bean e Jango Edwards. Il loro destino si unisce in un giorno, all’apparenza normale, del 1993, in un negozio di magia a Torino. L’incontro è casuale, tra mazzi di carte e bastoni volanti. Incominciano insieme con il teatro di strada: le piazze di tutta Europa (ma anche dell’Africa e dell’America) diventano la loro casa, esibendosi ovunque, anche a Mercantia, il prestigioso Festival internazionale del Teatro di Strada di Certaldo. Poco per volta iniziano a contaminarsi, mescolando in giuste dosi illusionismo, cabaret, arti circensi e recitazione pura. La loro naturale vocazione alla comicità fa il resto. Il pubblico, trascinato dalla risata, risponde immediatamente. I Lucchettino hanno partecipato a tutti i più prestigiosi festival di teatro comico italiani e internazionali, esibendosi in italiano, inglese, greco, russo (e altre lingue improvvisate ma non per questo meno comprensibili) ai quattro angoli del pianeta. Nel 2015 /2016 si esibiscono in Brachetti che sorpresa! Spettacolo campione d’incassi in Italia, sempre capitanati dal grande Arturo Brachetti. www.lucchettino.com

22 agosto GOSSOLENGO

Piazza Roma 16 h.21

Andrea Cerrato

Borderline

(circo contemporaneo)

di Andrea Cerrato e Rolando Tarquini

con Andrea Cerrato

regia Rolando Tarquini

musiche Ruben Lombroso

residenza artistica presso Manicomics Teatro e Casa Clizia APS

“Borderline è colui che sta in una posizione di mezzo tra due condizioni differenti, al limite”. E’ questo il tema che ha spinto questo artista a creare uno spettacolo tra circo (tecnica roue-cyr) comicità e clown contemporaneo. Un attore e due grandi ruote acrobatiche primeggiano nello spazio scenico in uno spettacolo per tutti. Borderline è uno spettacolo di circo contemporaneo, dove la roue cyr il teatro fisico e l’acrodanza sono gli elementi utilizzati per raccontare il viaggio che intraprende il protagonista sul concetto di realtà. Una realtà percepita come qualcosa di tangibile circoscritta e definita dai nostri sensi. Ma esiste qualcosa oltre questi confini, e i nostri sensi possono percepirlo?

Andrea Cerrato si forma come ballerino di Hip-Hop tra Los Angeles, Parigi e l’Italia; è laureato all’Università di Scienze Motorie e Sportive (Suism); è diplomato alla scuola “Cirko Vertigo” di Torino come artista circense di Roue Cyr. Grazie alla versatilità dell’ attrezzo Andrea fonde ad essa la danza e l’acrobatica a terra. Iniza così la sua cariera artiscita collaborando con diverse compagnie a livello internazionale ed esibendosi in molti dei festival, teatri e circi più prestigiosi come: Teatro Circo Price (Madrid), The Capital Circus of Budapest, Piccolo Teatro (Milano), Teatro della Tosse (Genova), Festival d’ Avignon ( Francia ), Festival Circa (Auch, Francia), Festival de Teatro de Caracas (Venezuela). Nel 2018 è nel Guinness World Record con la roue Cyr “Most coin spin in 30 seconds” e prende parte alla tournée di “Le Cirque With The World’s Top Performers” condividendo il palco con artisti di fama mondiale come Anatoly Zalievsky, Viktor Kee e Yves Decoste. http://www.andreacerrato.it/pro.html