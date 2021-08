Fiorenzuola al debutto in C. Alle 17,30 sfida contro il Feralpisalò

“Ho visto la squadra bene, con entusiasmo. Sono rientrati i ragazzi dal covid, abbiamo tutta la rosa a disposizione con gli ultimi arrivi, a parte gli squalificati e Fiorini infortunato. Sono molto contento dell’atteggiamento che abbiamo avuto fino ad oggi e siamo pronti per affrontare questa prima partita difficile, ma consapevoli che possiamo giocarcela”.

“La speranza è quella di riuscire sempre a imporre il nostro gioco, dobbiamo prendere in mano la gara e cercare di mettere in difficoltà gli avversati, questa è la nostra mentalità dell’anno scorso che vogliamo proporre anche quest’anno”. Sono le parole di mister Tabbiani alla vigilia del debutto del Fiorenzuola in serie C. Trasferta contro una formazione competitiva e ambiziosa, il Feralpisalò (fischio d’inizio alle 17,30).

