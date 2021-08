Fiorenzuola, casi Covid nel gruppo squadra “Giocatori posti in isolamento”

Dai test sanitari periodici effettuati è emersa la positività al Covid-19 di alcuni membri del gruppo squadra del Fiorenzuola.

A darne comunicazione lo stesso club rossonero con una breve nota. “La società – si legge – ha posto i giocatori in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il gruppo squadra. U.S. Fiorenzuola 1922 è in costante contatto con l’Autorità Sanitaria di riferimento per monitorare la situazione”.